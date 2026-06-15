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Pues mientras son peras o son manzanas, las diferencias entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos va subiendo de tono y eso que apenas estamos en 2026 y se supone que no han comenzado los tiempos electorales.

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Señala el edil capitalino que no existe un sobrecosto en el proyecto del paso a desnivel de El Saucito y aseguró que detrás del retraso para liberar la licitación existe una actuación de "mala fe" por parte de la Contraloría General del Estado. Obviamente el titular de la mencionada dependencia no se manda solo y alguien en el Ejecutivo le debe haber instruido que no se emita la licitación para desarrollar el proyecto.

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El gobernador Gallardo Cardona no abonó a recuperar el clima de civilidad y tranquilidad, muy al contrario, afirmó que el Ayuntamiento debe atender observaciones relacionadas con el presupuesto de la obra y sugirió que el proyecto contempla un gasto superior al necesario, pero bueno, ese es el sello de la Seduvop, anunciar una obra con un costo y pagar mucho más al finalizarla.

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El alcalde Galindo sostiene que la Contraloría no tiene facultades para evaluar el costo ni los aspectos técnicos de las obras públicas, ni siquiera porque se supone que la harían entra las dos autoridades.

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Por ello señala que son improcedentes los señalamientos sobre un supuesto sobreprecio.

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El presidente municipal también recordó que el proyecto de El Saucito ya había sido licitado durante administraciones anteriores con un costo superior a los 250 millones de pesos.

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Hasta el momento, señala Galindo Ceballos, la Contraloría no ha emitido ninguna observación relacionada con el monto de la inversión, por lo que insistió en que las críticas carecen de fundamento.

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Y pues rara, por decir lo menos, resultó la detención de la abogada Celia García Valdivieso quien tuvo el "atrevimiento" de intervenir por un joven que fue detenido por elementos de la Policía Municipal capitalina por el simple hecho de parecer sospechoso.

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De acuerdo con el relato de la litigante, los hechos ocurrieron cuando asistentes a un retiro espiritual le solicitaron apoyo al observar que los agentes municipales intentaban llevarse a un joven que portaba una mochila negra.

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La abogada García Valdivieso señaló que al llegar pidió a los agentes explicar las razones de la detención y también porque estaban revisando el contenido de la mochila del joven.

Sostiene que mientras cuestionaba la actuación policial e informaba que brindaría asistencia jurídica al joven, llegaron más agentes al lugar y en un momento determinado fue arrestada. La dependencia municipal emitió un comunicado en donde da cuenta del altercado, pero no menciona que hubiera arrestado a la abogada.