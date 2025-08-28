El fracaso de El RealitoAlito y Noroña dan pena

La Comisión Estatal del Agua confirmó el fracaso de la administración estatal y del gobierno federal para tratar de rescindir el contrato con Aquos El Realito, la operadora del desastroso acueducto que se construyó para traer de Guanajuato el agua de la presa del mismo nombre.

En un símil entre el caso del contrato entre la UASLP y VEMSA por la renta de un terreno en Las Lomas, el del gobierno potosino con Aquos El Realito es la definición de leonino.

Firmado por Marcelo de los Santos Fraga, el contrato no le da salida al gobierno del estado pese a que motivos ha dado demasiados la empresa.

Parece que esta administración no lo leyeron y desde principios de año, se embarcaron en la misión de rescindirlo, llegando incluso a considerarla "inminente".

A la hora de ver la cuenta de lo que costaría la ruptura, la administración tocó a retirada. Así que mejor se comprometió a acabar con las fallas y el consiguiente desabasto.

Tarea que, al igual que sus repudiadas antecesoras, esta administración ha fracasado totalmente.

De nueva cuenta, los políticos mexicanos exponen sus miserias y muestras que no están a la altura de las necesidades de la ciudadanía del país.

Alejandro Moreno Cárdenas, mandamás priista en el Senado, y el morenista Gerardo Fernández Noroña, se trenzaron a golpes en plena tribuna del Senado, acabando de sonar las notas del Himno Nacional Mexicano.

En esta trifulca, no hubo buenos. Ambos se han convertido en villanos de la vida pública nacional. El líder nacional tricolor ha sido protagonista de los más sonados escándalos políticos y de corrupción de los últimos años.

En tanto que el morenista vive su momento más bajo debido a que los lujos que se le han revelado generan una enorme contradicción con el discurso de la "austeridad republicana" y la "justa medianía" que ha presumido la 4T. La soberbia con la que se ha manejado como líder del Senado también ha contribuido a su mala imagen.

La impopularidad de ambos personajes generó que, y quizá suene mal expresarlo, que muchos en redes sociales se alegraran de ver cómo Fernández Noroña fue golpeado, y una cantidad también importante celebró ver cómo "Alito" Moreno se ubicó en un escenario políticamente adverso al colocarse en la mira de una eventual represalia de parte de un grupo político que tienen todas las canicas.

En medio del pleito quedaron pisoteadas la civilidad, el diálogo, el respeto a las instituciones y el mínimo decoro.

Una lástima que este país tenga a escasos representantes en cargos tan importantes.

Pero lo peor es que lo más probable es que no pase nada. Aquí tenemos el antecedente ocurrido hace años, cuando en el Pleno del Congreso, Sergio Desfassioux y Óscar Bautista protagonizaron un sainete de ínfima calidad, y no sufrieron consecuencias.