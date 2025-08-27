› Cambian la pachorra › ¿Y las inversiones?

La posibilidad de una sanción del Poder Judicial Federal le quitó la pachorra al Congreso potosino, que ahora sí puso en marcha el proceso para acatar el fallo adverso que le ordenó anular la inhabilitación que la pasada Legislatura emitió contra el exalcalde Xavier Nava Palacios.

lll

Y eso que apenas hace cinco días, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano, negaba con vehemencia haber siquiera sido notificados. Qué mal está dejando este caso el legislador de los artículos lujosos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, Cuauhtli Badillo, el legislador morenista, indicó que inició el proceso. El problema es que, mientras que el plazo legal dado por el Juzgado federal que amparó a Nava Palacios para anular su inhabilitación vence hoy, el legislador habló de que no se trata de un proceso corto, sino que requerirá tiempo.

lll

Posiblemente tenga razón en eso, y sea lo que la norma ordene, pero no hay que olvidar que la sentencia del amparo se emitió desde el 25 de junio, aunque se hizo pública el 7 de julio.

lll

El Congreso perdió cerca de dos meses con el pretexto de no estar enterado oficialmente, y ahora, en la práctica, busca ganar más tiempo en acatar lo que le ordena la autoridad judicial.

lll

El gobernador Ricardo Gallado Cardona informó que emprenderá una gira de corte económico por Japón, en la que inaugurará una oficina de representación en el país asiáticos también, buscando atraer inversiones.

lll

Es una buena oportunidad para recordar que el mandatario ha emprendido, por esas mismas razones, otros viajes internacionales por los mismos motivos.

lll

En 2022, su primera salida al extranjero fue a Líbano y a Arabia Saudita, el año siguiente, viajó a Alemania y en 2024, visitó Armenia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

lll

Este es un buen momento para revisar los resultados de estas visitas en materia de inversiones atraídas. Lamentablemente, poco podría decirse porque, años después de esas giras, no se observa beneficio alguno.

lll

Alumnos de la Universidad Politécnica se atrevieron a denuncias un caso de censura oficial para sancionar comentarios adversos. Ayer, estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tomaron sus instalaciones y realizaron bloqueos viales.

lll

¿Serán episodios aislados o los universitarios potosinos estarán recuperando la conciencia de lo que implica protestar?

lll

La alcaldía de Soledad reveló que está perforando pozos en el territorio municipal. Al menos un proyecto está en marcha y hay intención de buscar más terrenos favorables.

lll

Habrá que ver si eso concatena con la veda del acuífero de San Luis Potosí, establecida hace años y que, según el decreto emitido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, abarca todo el territorio del vecino municipio.