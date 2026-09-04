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No deja de ser irónico que el argumento que usó el gobierno del estado para torpedear los festejos mundialistas de la alcaldía en la Plaza Fundadores se le reviertan para afectar los festejos planteados para el Xantolo.

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La Secretaría de Cultura indicó que ya había solicitado a la alcaldía la autorización necesaria para los eventos que realiza la administración de Ricardo Gallardo Cardona en noviembre.

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Curándose en salud, la Secult puso como alternativa otro espacio municipal, la plaza de Aranzazú. Curiosamente, puso como causa de un eventual rechazo que la plancha de Fundadores requiere apuntalamiento.

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Esto sólo podría hacerse desde el estacionamiento subterráneo de la plaza, que administra la Secretaría de Finanzas y que al final, negó.

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Ese fue la justificación que usó hace unos meses el gobierno estatal para impedir que el ayuntamiento realizara en Fundadores la exhibición de partidos mundialistas que, al final, la alcaldía llevó a la Plaza del Carmen.

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Es decir, que la situación se revirtió. Los temores insinuados por la Secult de que la autorización municipal le sea negada es un reflejo del bajo nivel de coordinación que existe entre ambas administraciones.

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Hablando de la Secult, su titular, Juan Carlos Torres Cedillo, sintió el frío del distanciamiento del PVEM luego de que Somos, el partido que en San Luis comanda Xavier Nava, presentó ante el Ceepac una denuncia contra él y contra la senadora Ruth González Silva por actos anticipados de campaña.

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Se trata de un evento realizado en Tamazunchale el 19 de agosto pasado, en día hábil. En una reunión que encabezó como presidente de Fuerza Magister, que se presenta en redes sociales como "una asociación, dónde participan maestras y maestros, para mejorar desde la Educación a San Luis Potosí", pero que en la práctica es el ala magisterial del PVEM, Torres Cedillo hizo proselitismo abierto por la senadora para que fuera candidata a gobernadora por ese partido.

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Para hacer más evidente el apoyo, Torres Cedillo lo expresó abiertamente en una entrevista realizada por medios huastecos.

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La flagrancia fue tan evidente que al líder del PVEM, Ignacio Segura no le quedó más que desconocer ese apoyo y afirmar que el partido no asumiría responsabilidades por los dichos del extitular de la SEGE.

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Éste, en reacción a la denuncia, presumió inocencia, pero indicó que acataría alguna sanción que emitiera el Ceepac.

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El órgano electoral, hasta ahora, ha guardado profundo silencio, pero eso no quita que ahora, el balón está en su cancha.