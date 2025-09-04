Abren la ventanilla de Proyectos Productivos

CIUDAD VALLES.- Hasta el 10 de septiembre estará abierta la ventanilla para solicitar recursos para proyectos productivos, de acuerdo con la directora de esta dependencia, Yenifer Ordoñez Vázquez.

La funcionaria dijo que los montos son de hasta 80 mil pesos y el beneficiario debe poner un tercio de esa cantidad para poder aspirar al beneficio que debe ser agroindustrial, artesanal, pecuario o agrícola.

Los documentos a entregar son copias de INE, Curp de los integrantes del grupo productivo (que pueden ser hasta seis integrantes) y se pueden llevar al local 10 de La Colmena, de ocho de la mañana a tres de la tarde.