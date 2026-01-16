Accidentados llenan el área de urgencias de HG accidentados

CIUDAD VALLES.- El Hospital General se encuentra rebasado casi en un 40 por ciento debido a una gran cantidad de accidentados, sobre todo de motociclistas, de acuerdo con el director de este lugar, Jesús Guillén Lárraga.

En el área de Urgencias del nosocomio en mención hay capacidad para atender a 42 personas, sin embargo, llegan a tener de 58 a 60 personas en ese mismo pabellón, es decir, en atenciones de emergencia su estatus es de 140 por ciento.

Uno de cada dos pacientes que llegan o son llevados a Urgencias son fracturados o lastimados por accidentes vehiculares, principalmente motociclistas, por eso pide el galeno que se atiendan las medidas preventivas para reducir la incidencia de accidentes donde los involucrados son motociclistas.