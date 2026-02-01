logo pulso
Accidente con médico oftalmólogo en Ciudad Valles deja dos heridos

Por Huasteca Hoy

Febrero 01, 2026 03:45 p.m.
A
CIUDAD VALLES. Una camioneta tipo SUV trepó al camellón central, chocó contra un árbol y posteriormente volcó, a unos metros de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS, en Ciudad Valles.

La unidad, una Honda CR-V color gris, era conducida por un médico oftalmólogo identificado como José Luis, quien viajaba acompañado de otro hombre adulto con discapacidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este domingo, cuando el profesionista circulaba por el bulevar México-Laredo con dirección de la Intersección de los Bulevares hacia los cinemas, es decir, de norte a sur.

De manera repentina, la unidad se salió del carril izquierdo, subió al camellón central y se impactó contra un árbol, para luego volcar sobre uno de sus costados.

Varias personas fueron testigos del accidente y señalaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, debido a que ni él ni su acompañante podían salir de la unidad, algunos ciudadanos tuvieron que empujar la camioneta para devolverla a su posición normal.

Posteriormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes les brindaron los primeros auxilios. No obstante, ambos se negaron a ser trasladados a un nosocomio.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Cabe mencionar que familiares de los involucrados acudieron al lugar y se encargaron de trasladarlos en un vehículo particular. La camioneta quedó bajo resguardo policial y fue remolcada con una grúa a un corralón.

