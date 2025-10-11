Acude el Gobernador a las zonas en crisis

Redacción.- El Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona visitó municipios de la Huasteca, en donde los ríos estuvieron por encima de la escala crítica y entregó apoyos alimentarios, hizo mano cadena con las cajas y hasta se tomó selfis.

A partir de mediodía, acompañado del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el mandatario estuvo en Tamuín y San Vicente, sitios en donde los ríos Tampaón y Moctezuma ya habían rebasado su escala crítica, causando anegamientos y aislando a comunidades para entregar en la mano, lo que él presumió como 20 mil paquetes alimentarios y para anunciar la apertura de 66 refugios en Tamazunchale, Matlapa, Axtla, Tanquián, San Vicente, Aquismón, entre otros lugares.

Subió a lanchas e hizo mano cadena en algunos poblados e incluso se tomó fotos con personas que se encuentran en situación comprometida por las crecientes.