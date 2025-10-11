Realizarán mastografías gratuitas
Cerritos.- Este 21 de octubre se estarán llevando a cabo mastografías gratuitas a las mujeres mayores de 40 años de edad en la plaza principal, como medida preventiva para el cáncer de mama.
La presidenta municipal Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que en coordinación con IMSS-Bienestar se están realizando diversas actividades, como la Feria de la Salud Rosa, que es una jornada dedicada al cuidado y la prevención del cáncer de mama.
Es por ello que este próximo 21 de octubre, se les pide a las mujeres que acudan de 9 de la mañana a 2 de la tarde a la plaza principal al Módulo que se instalará para realizarse la mastografía totalmente gratuita.
Los requisitos son tener una edad de 40 a 69 años de edad, copia de afiliación al IMSS, que haya transcurrido un año de la última mastografía, puntualizó que el objetivo es detectar el cáncer de mama a tiempo para combatirlo y salvar la vida.
