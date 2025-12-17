Acusan comerciantes competencia desleal

MATEHUALA.- Comerciantes del Parque Vicente Guerrero mejor conocido como Parque del Pueblo, así como los padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones, se quejaron de que colocaron a los comerciantes de Moroleón sobre la calle Tomasa Estévez, la cual cerraron para que instalaran sus puestos, sin embargo, esto ha provocado un verdadero caos vial.

Mencionaron que el cierre de la calle Tomasa Estévez, que se encuentra en el centro de la ciudad frente al Parque del Pueblo y de la Escuela Club de Leones ha causado un verdadero caos vial, además de que la calle ya mencionada es una de las pasadas para dar la vuelta al parque y pasarse a la calle Altamirano, y ahora los automovilistas tienen que rodear mucho para poder pasar.

Por su parte, los padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones tanto turno matutino como vespertino señalaron que es un verdadero caos cuando van a llevar a los niños a la escuela y cuando van por ellos, en motocicleta o en carro, e inclusive cuando van caminando, pues debido al fuerte tráfico, no les quieren dar el paso para cruzar, y aunque ya van a salir de vacaciones, luego estos comerciantes se quedan instalados hasta mediados de enero, y esperan que este año para el regreso a clases ya no estén.

Asimismo, los comerciantes ambulantes están en contra de los permisos que otorgan a los comerciantes de Moroleón, pues es una competencia desleal para los comerciantes, y más dado que es temporada decembrina en la que los ambulantes así como el comercio formal puede incrementar sus ventas, pero muchos se van con los de Moroleón.

