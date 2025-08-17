Policías recuperan cartera con dinero

Matehuala.- Policías municipales recuperaron una cartera que contenía casi 10 mil pesos en efectivo la fue devuelta a su dueña, la cual acudió a la Comandancia de la corporación donde se la entregaron y quien revisó que todo estuviera completo, agradeciendo este noble gesto de los agentes.

Ayer reportaron una cartera olvidada en una tienda OXXO, con la cantidad de diez mil pesos, la dueña regresó a la tienda pero ya no la encontró, por lo que pidió apoyo a la Policía Municipal, quienes llegaron a la tienda y pidieron les dejaran ver las cámaras de seguridad que tienen en esta conocida tienda, los empleados accedieron a la petición.

Los oficiales iniciaron con la búsqueda y a través de las cámaras lograron ubicar a la persona que tomó la cartea, quien fue localizada cerca de la zona, por lo que inmediatamente fueron a localizarla y les entregó la cartera, los agentes regresaron a la Comandancia de Policía y le hablaron a la propietaria de la cartera para que fuera a recogerla.

La dueña de la cartera quedó agradecida con los oficiales, ya que el dinero traía era para realizar unos pagos.

Cabe hacer mención que a pesar de que hay muchas quejas contra los elementos de la Policía Municipal, también hay oficiales que están trabajando por el bien de la gente, como en este caso que ayudaron a esta mujer.