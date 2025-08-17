logo pulso
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Por Miguel Barragán

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

CIUDAD VALLES.- Un grupo de representantes sociales y militantes de Morena expresaron su apoyo a Palestina, luego de las acciones bélicas de Israel en este territorio.

El constante ataque de fuerzas israelíes a Palestina y el sitio que ha puesto el Gobierno de Benjamín Netanyahu para que no entre la ayuda alimentaria mundial a los palestinos, entre los que hay niños, por supuesto, son motivos para que en todo el mundo haya manifestaciones de rechazo a esta política genocida, consideró Miguel Ávila, líder social matehualense que estuvo acompañado de Mauricio Contreras Ortiz, morenista y líder de izquierda, así como Víctor Ramírez de Santiago, líder del Frente Campesino de Lucha por la Tierra, entre otros.

La pequeña reunión tuvo lugar en la parte posterior del jardín Hidalgo, junto a las escaleras que van al malecón, en donde protestaron por lo ocurrido en Medio Oriente, tanto de manera histórica como en los últimos meses.

