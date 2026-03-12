logo pulso
Agentes auxilian a una mujer en labor de parto

Fue trasladada al hospital, donde fue atendida y su bebé nació sano

Por Carmen Hernández

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Agentes auxilian a una mujer en labor de parto

Ciudad Fernández.- Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Guardia Civil Municipal, que la trasladaron hasta el hospital para naciera su bebé.

Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles en la calle Mollinedo, cuando Alexis venía acompañado de su hermana, originarios de Labor Vieja, la mujer traía los dolores de parto, por lo que requería de atención inmediata para prevenir una tragedia por su bebé. 

Desesperado solicitó el apoyo de la Guardia Civil Municipal, los agentes la acompañaron hasta el Hospital IMSS, donde fue atendida de inmediato. 

El personal médico la atendió y la mujer inició con labores de parto, el menor como la madre están bien de salud, luego de la atención recibida, que puso en riesgo su vida.

