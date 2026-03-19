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Alerta sanitaria en zonas media y huasteca por barrenador

Autoridades intensifican acciones en la Huasteca y zona Media ante riesgo de miasis en humanos y animales

Por Redacción

Marzo 19, 2026 11:17 a.m.
A
Alerta sanitaria en zonas media y huasteca por barrenador

Ante el riesgo que representa el gusano barrenador —una plaga capaz de infestar heridas en animales y personas— autoridades sanitarias en San Luis Potosí activaron acciones preventivas en campo, con énfasis en zonas de la Huasteca y la región Media.

De acuerdo con información oficial, los Servicios de Salud del estado, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), trabajan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para contener posibles afectaciones derivadas de esta larva, que puede provocar miasis si no se atiende a tiempo.

Como parte de estas acciones, se realizan capacitaciones dirigidas a ganaderos, dueños de mascotas y población en general, en las que se advierte que la infestación puede ocurrir en heridas abiertas, por lo que se insiste en mantenerlas limpias y cubiertas, especialmente durante el manejo de animales.

De forma paralela, brigadas sanitarias iniciaron labores de fumigación en municipios de la Huasteca y continuarán en la zona Media, con el objetivo de reducir riesgos en áreas consideradas vulnerables.

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Las autoridades también exhortaron a la población a no automedicarse ni utilizar productos veterinarios en humanos, y a acudir a unidades de salud en caso de presentar síntomas como dolor intenso, lesiones que no cicatrizan, secreciones o sensación de movimiento bajo la piel.

El operativo se mantiene como medida preventiva ante un riesgo sanitario que puede impactar tanto la salud pública como la actividad ganadera en la entidad.

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