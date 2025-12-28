Alertan a la población por casos de parvovirus

Matehuala.- En los últimos días se han reportado varios casos de parvovirus en perritos en la ciudad, por lo que se alerta a la población para que protejan a sus mascotas en esta temporada de frío, además de que los vacunen.

Personas han acudido con sus mascotas a las veterinarias, ya que el can no quiere tomar agua, no come y no se pueden ni levantar, el veterinario los examina y los empiezan a estabilizar colocándoles suero entre otros medicamentos, lamentablemente muchos de los perritos terminan falleciendo, otros logran salvarse dependiendo de que tan pronto sean atendidos.

El parvovirus canino parece como si las mascotas tuvieran gripa, les da fiebre, vomito, deshidratación, no les da hambre y tienen diarrea que hasta puede salir con sangre, es importante que si se tiene una mascota contagiada con esta enfermedad, hay que estar desinfectando constantemente en donde se acuesta el perro, ya que este virus es muy fuerte y si se tienen más mascotas las pueden contagiar.

El médico Veterinario Jonathan de León comentó que han ingresado a su consultorio varios perritos con parvovirus en esta temporada, algunos de estos se salvan y otros no dependiendo cuánto duren sin atender a la mascota, por lo que es importante que si su perro presenta un síntoma de los ya mencionado inmediatamente lo lleven a un veterinario.

