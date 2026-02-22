logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumna de UICSLP en Parlamento Nacional

Representará al Estado en el evento juvenil

Por Jesús Vázquez

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Alumna de UICSLP en Parlamento Nacional

Matehuala.- La estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Derecho, Sofía Medina Rodríguez, representará a San Luis Potosí en el Parlamento Nacional, luego de su destacada participación en el Parlamento Estatal.

Con firmeza y convicción, Sofía llevará al ámbito nacional su propuesta en favor de las mujeres cuidadoras, una iniciativa que busca visibilizar a quienes sostienen hogares y comunidades mediante un trabajo constante, muchas veces silencioso y poco reconocido. 

Se trata de una causa profundamente humana que nace desde la experiencia cercana y que hoy encuentra eco en espacios de representación nacional.

Este logro refleja el compromiso académico y la formación integral que impulsa la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, al fomentar en su comunidad estudiantil el liderazgo, la participación ciudadana y la defensa de causas sociales, pues por primera vez una estudiante de esta institución estará participando en el parlamento nacional, demostrando que Matehuala tiene jóvenes muy talentosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para la comunidad universitaria del campus Matehuala, este logro representa un motivo de orgullo y confirma que el talento, preparación y sensibilidad social de sus estudiantes trascienden fronteras, una manera de demostrar a los jóvenes que si se lo proponen pueden lograr alcanzar sus metas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez