Alumna de UICSLP en Parlamento Nacional

Matehuala.- La estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Derecho, Sofía Medina Rodríguez, representará a San Luis Potosí en el Parlamento Nacional, luego de su destacada participación en el Parlamento Estatal.

Con firmeza y convicción, Sofía llevará al ámbito nacional su propuesta en favor de las mujeres cuidadoras, una iniciativa que busca visibilizar a quienes sostienen hogares y comunidades mediante un trabajo constante, muchas veces silencioso y poco reconocido.

Se trata de una causa profundamente humana que nace desde la experiencia cercana y que hoy encuentra eco en espacios de representación nacional.

Este logro refleja el compromiso académico y la formación integral que impulsa la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, al fomentar en su comunidad estudiantil el liderazgo, la participación ciudadana y la defensa de causas sociales, pues por primera vez una estudiante de esta institución estará participando en el parlamento nacional, demostrando que Matehuala tiene jóvenes muy talentosos.

Para la comunidad universitaria del campus Matehuala, este logro representa un motivo de orgullo y confirma que el talento, preparación y sensibilidad social de sus estudiantes trascienden fronteras, una manera de demostrar a los jóvenes que si se lo proponen pueden lograr alcanzar sus metas.