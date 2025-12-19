Alumnos del Conalep realizan labor social

Matehuala.- Estudiantes del Conalep de Matehuala acudieron a la comunidad de El Palmarito, donde trabajaron para apoyar a la comunidad y estuvieron pintando los juegos infantiles, así como los salones de la escuela del lugar.

Estudiantes acudieron a la comunidad donde estuvieron haciendo una gran labor social en favor de los niños de la comunidad, ya que estuvieron pintando los salones de clases de la escuela de la comunidad, también rehabilitaron los juegos de los niños como resbaladillas, arreglar la canasta de basquetbol, entre otras para que los niños jueguen con seguridad.

Con estas actividades el Conalep reafirma el compromiso con el servicio de colaboración y el aprendizaje práctico que fortalece la formación de los estudiantes, pues la idea es crear profesionales, pero también personas de bien, que ayuden a la gente que lo requiera, como en este caso al pintar los salones de clases y los juegos, los niños tendrán una institución más bonita, y les dará mayor alegría a los niños ver los juegos que quedaron como nuevos.

Cabe hacer mención que estudiantes constantemente hace labores sociales donde apoyan a los estudiantes, como en la semana reparan carros gratuitamente, y solo si hacen falta piezas ellos les piden a los dueños del carro que las compren, pero la mano de obra no tiene ningún costo, los estudiantes realizan esta labor acompañados de maestros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí