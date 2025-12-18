logo pulso
Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

Por Carmen Hernández

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria cumplió con el operativo anual, se entregaron 150 certificados parcelarios y se entregaron 200 listas de sucesión de derechos ejidales a personas que los tramitaron ante la dependencia.  

El Residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, informó que se cumplió con todo lo programado en el 2025 por parte de la dependencia en beneficio de familias de la zona ejidal. 

Se realizaron 4 eventos masivos de justicia Itinerante con el Tribunal Unitario Agrario Distrito 43. Se benefició a 111 mujeres y 48 hombres que obtuvieron sentencia favorable de juicios sucesorios y 69 de juicios controvertidos favorables. 

Asimismo el Registro Agrario Nacional entregó más de 150 certificados parcelarios y de uso común, se entregaron 200 listas de sucesión.  

Lo que se busca es acercar los servicios a la población en general, para que no gasten en el traslado a otros municipios para realizar estos trámites

