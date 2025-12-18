logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Joven se fractura pierna al caer de moto

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Joven se fractura pierna al caer de moto

CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en una motocicleta cayó sobre el Libramiento Poniente y resultó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron la tarde de este miércoles a Javier E., vecino del fraccionamiento Villas de San Pedro, quien se encontraba tirado afuera del Auto Hotel Villas San Luis.

El joven dijo que circulaba en una motocicleta Italika, tipo cross, sobre el libramiento y se dirigía a la casa de su abuela, por el rumbo de la colonia Gregorio Osuna.

Sin embargo, al salir de la curva situada a la altura del ejido Tampaya, perdió el control de la unidad y cayó, resultando con probable fractura en una pierna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por ese motivo, Javier tuvo que ser trasladado al Hospital General, y su motocicleta quedó bajo resguardo de oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes pasaban por el sitio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En penumbras, la Plaza del Maestro
En penumbras, la Plaza del Maestro

En penumbras, la Plaza del Maestro

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Pavimentan calle de Lomas Oriente
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Pavimentan calle de Lomas Oriente

SLP

Miguel Barragán

Choque entre motos deja un lesionado
Choque entre motos deja un lesionado

Choque entre motos deja un lesionado

SLP

Redacción

Cierra la SRE; se van de vacaciones
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Cierra la SRE; se van de vacaciones

SLP

Miguel Barragán