Joven se fractura pierna al caer de moto

CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en una motocicleta cayó sobre el Libramiento Poniente y resultó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron la tarde de este miércoles a Javier E., vecino del fraccionamiento Villas de San Pedro, quien se encontraba tirado afuera del Auto Hotel Villas San Luis.

El joven dijo que circulaba en una motocicleta Italika, tipo cross, sobre el libramiento y se dirigía a la casa de su abuela, por el rumbo de la colonia Gregorio Osuna.

Sin embargo, al salir de la curva situada a la altura del ejido Tampaya, perdió el control de la unidad y cayó, resultando con probable fractura en una pierna.

Por ese motivo, Javier tuvo que ser trasladado al Hospital General, y su motocicleta quedó bajo resguardo de oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes pasaban por el sitio.