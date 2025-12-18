Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Matehuala.- Elementos de Bomberos acudieron a apagar un incendio que se generó en la calle Andador Literatos de la colonia Bustamante 3, en una casa abandonada llena de basura, no hubo lesionados en el siniestro gracias a la oportuna intervención de los tragahumo no se propagó el fuego a los domicilios cercanos.

Los hechos se presentaron la tarde del martes, fueron denunciados a través de los números de emergencia, de fuego que salía de una vivienda ubicada en el andador Literatos de la Colonia Bustamante 3, por lo que al llegar al lugar empezaron a trabajar para tratar de controlar las llamas.

Preguntaron a los vecinos del lugar si había alguien habitando el domicilio donde se generó el incendio, quienes respondieron que no estaba deshabitado, así que empezaron a trabajar para controlar el fuego, y evitar que el fuego se propagara a los domicilios vecinos.

Luego de varios minutos de lucha contra las llamas lograron controlar el incendio y no hubo ninguna persona lesionada, al revisar el lugar observaron que haba mucha basura, se cree que alguien entró al domicilio y provocó el incendio.

Por otra parte, también recibieron otro reporte de un incendio, pero ahora en un predio baldío en la avenida San Francisco de la colonia Guadalupe, por lo que inmediatamente se trasladaron y lucharon para lograron controlar el incendio, no hubo ninguna persona lesionada.