logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Matehuala.- Elementos de Bomberos acudieron a apagar un incendio que se generó en la calle Andador Literatos de la colonia Bustamante 3, en una casa abandonada llena de basura, no hubo lesionados en el siniestro gracias a la oportuna intervención de los tragahumo no se propagó el fuego a los domicilios cercanos.

Los hechos se presentaron la tarde del martes, fueron denunciados a través de los números de emergencia, de fuego que salía de una vivienda ubicada en el andador Literatos de la Colonia Bustamante 3, por lo que al llegar al lugar empezaron a trabajar para tratar de controlar las llamas.

Preguntaron a los vecinos del lugar si había alguien habitando el domicilio donde se generó el incendio, quienes respondieron que no estaba deshabitado, así que empezaron a trabajar para controlar el fuego, y evitar que el fuego se propagara a los domicilios vecinos.

Luego de varios minutos de lucha contra las llamas lograron controlar el incendio y no hubo ninguna persona lesionada, al revisar el lugar observaron que haba mucha basura, se cree que alguien entró al domicilio y provocó el incendio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, también recibieron otro reporte de un incendio, pero ahora en un predio baldío en la avenida San Francisco de la colonia Guadalupe, por lo que inmediatamente se trasladaron y lucharon para lograron controlar el incendio, no hubo ninguna persona lesionada. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En penumbras, la Plaza del Maestro
En penumbras, la Plaza del Maestro

En penumbras, la Plaza del Maestro

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Pavimentan calle de Lomas Oriente
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Pavimentan calle de Lomas Oriente

SLP

Miguel Barragán

Choque entre motos deja un lesionado
Choque entre motos deja un lesionado

Choque entre motos deja un lesionado

SLP

Redacción

Cierra la SRE; se van de vacaciones
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Cierra la SRE; se van de vacaciones

SLP

Miguel Barragán