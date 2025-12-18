Plantean construir memorial de personas desaparecidas

CIUDAD VALLES.- Plantea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas la posibilidad de hacer un memorial para las personas desaparecidas en la región.

La CEEAV tuvo una reunión a principios de esta semana con madres buscadoras y con colectivos de búsqueda de desaparecidos en la que se habrían puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un espacio que rinda homenaje a las personas que no están con sus madres y familias, a manera de tener un nicho que sirva para que las buscadoras cuenten con el lugar al cual acudir, mientras dura la zozobra y para recordar a la autoridad el pendiente social que existe para con estos grupos.

El proyecto está en ciernes y sería concretado para el año que entra, porque falta encontrar un sitio para tal motivo.