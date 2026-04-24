Amenaza de huelga en el Plan de San Luis Luis
Reducen salario a vigilantes y otros bonos
CIUDAD VALLES.- Una reducción de sueldo a los vigilantes del Ingenio Plan de San Luis podría causar un bloqueo en la empresa en los inicios de la siguiente semana.
Un grupo de trabajadores de la empresa de subcontratación, Ek Balam advierte que para el lunes 27 de abril podría haber un movimiento de huelga, porque hubo una reducción legal de horas de 12 a 8 y eso hizo que les redujeran sus emolumentos, además de que los dejaron sin un bono de 400 pesos, sin contar con que cualquier falla de instrumental o herramientas de trabajo se les quiere cobrar.
Refirieron que el movimiento está anunciado para la mañana del próximo inicio de semana, exigiendo que vuelvan las condiciones con las que contaban hace unos meses.
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