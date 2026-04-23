Amenazan paterfamilias con bloqueo carretero

RIOVERDE.-Padres de familia y ex alumnos mantienen tomada la Escuela Secundaria Técnica 33 tras el cese de la docente Micaela Martínez, y amenazan que si este día no hay una solución por parte de las autoridades educativas, bloquearán la carretera Rioverde- San Ciro de Acosta.

Cabe destacar que en noviembre del 2025, 2 alumnos le metieron el pie a un compañero, quien se cayó y golpeó la cabeza, debido a este incidente se elaboró una minuta y se culpó a la docente, por lo que en marzo de este año la docente fue cesada, incluso Darío Hernández Donjuán, inspector de la zona 08 de Secundarias Técnicas en el estado, señaló que la orden provenía del Senado de la República.

Por lo que los paterfamilias inconformes por esta decisión, desde hace 3 días tomaron la institución suspendiéndose las clases, tienen una casa de campaña para que nadie entre al plantel educativo. Así mismo se turnan para estar vigilando el plantel, varias personas se han solidarizado a la protesta, les llevan desde aguas frescas, sandwichs, pizza y gorditas.

Las clases están suspendidas, hasta que la docente Micaela sea reintegrada a su área de trabajo, es su petición. Hoy la maestra acompañada de un grupo de padres estará en las oficinas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) donde fue citada y si no encuentran una respuesta favorable, los paterfamilias bloquearán la carretera Rioverde- San Ciro de Acosta.

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