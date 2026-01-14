Ante onda gélida acondicionan refugio temporal en Cd. Valles

El almacén que se encuentra adyacente al albergue de niños está listo para ser habilitado en caso de que haya bajas temperaturas.

Bettina López Fernández, directora del Sistema Municipal DIF dio a conocer que en cuanto tenga la instrucción de Protección Civil Municipal de activar el albergue, lo echará a andar, puesto que hacer esas labores con antelación pueden provocar que se ensucien los muebles (camas) que se destinarán a quienes lo requieran.

Por el momento, PC Municipal ha hecho recorridos de entrega de alimentos y bebidas calientes, sin embargo, por las bajas temperaturas que se esperan para el jueves 15 y viernes 16 de enero, habría necesidad de arreglar el área de bodega que está en Lomas Poniente para los que requieran de refugiarse del frío intenso.