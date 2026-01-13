logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Miles de alumnos retornan a las aulas

Por Jesús Vázquez

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Miles de alumnos retornan a las aulas

Matehuala.- Regresaron a clases más de 30 mil alumnos de nivel básico de acuerdo a la cifra de estudiantes registrados en la Unidad Regional de Servicios Educativos en el Altiplano, sin embargo, este primer día de clases después de las vacaciones de invierno hubo mucho ausentismo en las escuelas. 

Miles de niños y jóvenes de nivel básico de preescolar, primaria y secundaria retornaron a las aulas, sin embargo, hubo mucho ausentismo debido a las bajas temperaturas que se están presentando en la región, muchos están enfermos, así mismo hay padres de familia que no los quisieron arriesgar.

Desde temprana hora se pudo ver jóvenes de secundaria, así como niños de preescolar y primaria acompañados de sus padres que se dirigían nuevamente a la escuela, después de tres semanas de vacaciones de invierno, algunos con tristeza, pero otros con alegría por el regreso a clase y poder ver nuevamente sus compañeros 

En el caso de los menores enfermos, docentes piden que se queden en casa para evitar contagios con otros menores, así mismo se les pide a los padres de familia que lleven a los niños bien abrigados para evitar que se enfermen por el clima gélido que se resiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

SLP

Redacción

Los daños han sido denunciados por ciudadanos

Este día alumnos regresan a clases
Este día alumnos regresan a clases

Este día alumnos regresan a clases

SLP

Redacción

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SLP

Carmen Hernández

Sin definir el Karbe en el IPA
Sin definir el Karbe en el IPA

Sin definir el Karbe en el IPA

SLP

Redacción