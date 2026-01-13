Miles de alumnos retornan a las aulas

Matehuala.- Regresaron a clases más de 30 mil alumnos de nivel básico de acuerdo a la cifra de estudiantes registrados en la Unidad Regional de Servicios Educativos en el Altiplano, sin embargo, este primer día de clases después de las vacaciones de invierno hubo mucho ausentismo en las escuelas.

Miles de niños y jóvenes de nivel básico de preescolar, primaria y secundaria retornaron a las aulas, sin embargo, hubo mucho ausentismo debido a las bajas temperaturas que se están presentando en la región, muchos están enfermos, así mismo hay padres de familia que no los quisieron arriesgar.

Desde temprana hora se pudo ver jóvenes de secundaria, así como niños de preescolar y primaria acompañados de sus padres que se dirigían nuevamente a la escuela, después de tres semanas de vacaciones de invierno, algunos con tristeza, pero otros con alegría por el regreso a clase y poder ver nuevamente sus compañeros

En el caso de los menores enfermos, docentes piden que se queden en casa para evitar contagios con otros menores, así mismo se les pide a los padres de familia que lleven a los niños bien abrigados para evitar que se enfermen por el clima gélido que se resiente.

