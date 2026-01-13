Un basurero, la Plaza 10 de Mayo

Matehuala.- La Plaza 10 de Mayo se encuentra en total abandono, descuidada y llena de basura, donde los ciudadanos han reportado que hace falta que acuda para darle una manita de gato, que barran el lugar que ya se está llenando de hojas de árbol debido a la temporada.

Manifestaron los inconformes que también se requiere que rieguen las jardineras y los arbolitos que hay en este lugar para evitar que se sequen, pues la Plaza es un lugar muy concurrido para la población, además de que en este lugar se tiene el monumento de una madre cargando a su bebé, lo cual representa el amor materno y una madre jamás tendría su hogar lleno de desechos, pues siempre quieren lo mejor para sus hijos.

Mencionaron que tal parece que este lugar solo se limpia para las actividades del 10 de Mayo, día de la madre, donde se hace un acto cívico y está muy limpio el lugar, agregaron que anteriormente había una persona que diariamente acudía a limpiar esta plaza, regaba los árboles y plantas, estaba muy bonito el lugar, pero lamentablemente ya se está dejando en el olvido, pues también el monumento requiere una manita de gato.

Ciudadanos refieren que frente a la Plaza 10 de Mayo se encuentra un consultorio particular, el edificio de Jurisdicción sanitaria Número II, donde mucha gente acude a vacunar u otro tipo de atención médica, por lo que se requiere un lugar más limpio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí