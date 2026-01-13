Celebran la levantada del Niño Dios

Matehuala.- En la capilla de San Miguelito llevaron a cabo la tradicional levantada del Niño Jesús, donde un gran número de personas de este barrio acudieron a este tradicional evento y de esta manera dar por terminada la temporada de la Navidad.

Con gran alegría los fieles católicos del Barrio de San Miguelito acudieron a esta celebración que cada año llevan a cabo, hubo una misa especial, posteriormente se efectuó la levantada de la imagen del Niño Dios, en la que los padrinos suelen vestir la imagen con ropita, además hacer una adoración especial en la que los invitados acuden a darle un beso a la imagen y pasar por un dulce.

El Barrio de San Miguelito es un lugar lleno de tradiciones católicas, donde los feligreses realizan las celebraciones eucarísticas y tradiciones católicas, la idea es rescatar los valores cristianos en niños y jóvenes de este lugar

La temporada de la navidad culminó el pasado domingo con el bautismo de Jesús, sin embargo, dentro de la iglesia católica se tiene contemplado que las levantadas al niño Dios se pueden dar como fecha límite hasta el dos de febrero, por lo que piden a los feligreses que tienen su imagen la hagan en esa fecha, ya que muchos lo hacen el 18 de marzo, hay quienes incluso en Semana Santa o hasta el mes de junio o julio.

