logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran la levantada del Niño Dios

Para la iglesia católica con este evento concluye la navidad

Por Jesús Vázquez

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran la levantada del Niño Dios

Matehuala.- En la capilla de San Miguelito llevaron a cabo la tradicional levantada del Niño Jesús, donde un gran número de personas de este barrio acudieron a este tradicional evento y de esta manera dar por terminada la temporada de la Navidad.

Con gran alegría los fieles católicos del Barrio de San Miguelito acudieron a esta celebración que cada año llevan a cabo, hubo una misa especial, posteriormente se efectuó la levantada de la imagen del Niño Dios, en la que los padrinos suelen vestir la imagen con ropita, además hacer una adoración especial en la que los invitados acuden a darle un beso a la imagen y pasar por un dulce.

El Barrio de San Miguelito es un lugar lleno de tradiciones católicas, donde los feligreses realizan las celebraciones eucarísticas y tradiciones católicas, la idea es rescatar los valores cristianos en niños y jóvenes de este lugar 

La temporada de la navidad culminó el pasado domingo con el bautismo de Jesús, sin embargo, dentro de la iglesia católica se tiene contemplado que las levantadas al niño Dios se pueden dar como fecha límite hasta el dos de febrero, por lo que piden a los feligreses que tienen su imagen la hagan en esa fecha, ya que muchos lo hacen el 18 de marzo, hay quienes incluso en Semana Santa o hasta el mes de junio o julio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

SLP

Redacción

Los daños han sido denunciados por ciudadanos

Este día alumnos regresan a clases
Este día alumnos regresan a clases

Este día alumnos regresan a clases

SLP

Redacción

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SLP

Carmen Hernández

Sin definir el Karbe en el IPA
Sin definir el Karbe en el IPA

Sin definir el Karbe en el IPA

SLP

Redacción