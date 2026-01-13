Convocan a jóvenes para policía municipal

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal continúa convocando a jóvenes que se integren a ala policía municipal, el reclutamiento de la nueva generación y formación de cadetes, que se integrarán a la Policía Municipal en las funciones de prevención, así como de proximidad en la materia de seguridad para dar cumplimiento a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado.

La convocatoria está abierta, a los interesados se les pide como requisitos ser ciudadano mexicano por nacimiento, escolaridad mínima bachillerato terminado, contar con la edad de 18 a 38 años de edad, estatura mínima de 1.55 en mujeres, 1.60 en hombres, hombres deberán contar con su servicio militar liberado, no estar suspendido o destituido por resolución como servidor público y no haber sentencia irrevocable como responsable de algún delito doloso.

No portar tatuajes visibles en manos, cuello, cara, al menos que sea un delineado de ceja, y labios en mujeres, disponibilidad de tiempo y vocación de servicio, aprobar los exámenes de confianza, contar con nociones básicas de vehículo.

No usar sustancias psicotrópicas en caso de haber pertenecido a una corporación de seguridad pública o privada presentar una constancia de baja.

Los beneficios que se les darán son de tres mil pesos mensuales durante la capacitación en la Academia de Policía, armamento y equipamiento en prácticas durante a formación policíaca, material didáctico para las clases durante la formación.