Apagan incendio en taller de hojalatería

RIOVERDE.- Un cortocircuito provocó un incendio en un taller de hojalatería afectando un vehículo en el Pedregal de San Marcos, lo que ocasionó además muchos daños materiales.

Los hechos se originaron en un negocio ubicado en la Privada de los Pinos, cuando debido a un cortocircuito generó que iniciarán enormes llamaradas en el taller de hojalatería, que dañó vehículos que estaban en reparación en dicho negocio.

De inmediato acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de las unidades M8 y M14, quienes se congregaron al lugar para combatir el siniestro.

Luego de más de media hora de intenso trabajo, por fin los tragahumo lograron sofocar las enormes llamaradas y evitar que se propagara el fuego a domicilios vecinos al taller.

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Los daños no han sido cuantificados, pero por fortuna no hubo personas lesionadas, por lo que se investigará el caso.