Aplican el programa Visitando Corazones

Acercan servicios de salud a la población

Por Carmen Hernández

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Aplican el programa Visitando Corazones

RIOVERDE.- Se pondrá en marcha en la Zona Media el programa de salud Visitando Corazones, con el que se cuenta con 30 enfermeras, acercando los servicios de salud a la población.

La secretaria de Salud Mariana Gómez Ordaz, informó que inició el programa con 100 enfermeros, lo que se busca es acercar los servicios de salud a la población, para ofrecerles una mejor calidad de vida. 

Señaló la funcionaria que van muy bien en la campaña, se ha tenido buena respuesta por parte de la población al programa. 

Los médicos llevan vacunas y esto ayuda en el cerco sanitario, se realizan detección de glucosa, detección de diabetes, hipertensión y entrega de medicina a quien lo requiera para estar sano. 

En caso de que el paciente necesite acudir al hospital, se le brindan todas las indicaciones necesarias para ser atendido.  

Así como asesoría médica y de nutrición.  

Lo que se busca es acercar la atención médica, prevenir y detectar a tiempo las enfermedades.  Puntualizó que se cuenta con 30 enfermeros y ya se está atendiendo los municipios de la Zona Media.

