Aplican sanciones por incendios urbanos en Valles

CIUDAD VALLES.- Tres personas han sido sancionadas por la dirección de Ecología por quemas que se convirtieron en incendios.

El director de Ecología Municipal, Julio César Otero Torres dio a conocer que hay cuatro sanciones todavía en proceso en su dependencia, tres por incendio y una por desperdiciar el agua.

Explicó que las sanciones están por cumplirse y los infractores pagarán la multa pecuniariamente o en especie, en concordancia con los acuerdos que se hayan tenido.

Refirió que han estado coordinados con otras dependencias como Protección Civil para indagar sobre los inicios de los siniestros y dar con los responsables, ya que se ha solicitado el apoyo de la población para prevenir un incendio y no se ha tenido la respuesta esperada, para reducir la ola de incendios que están afectando al municipio.

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