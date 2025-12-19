Apoyará David Medina a Ruth para Gobernadora

CIUDAD VALLES.- David Medina Salazar se destapa como simpatizante de la idea de que Ruth González Silva sea la candidata del Verde a la Gubernatura del estado.

Lo dijo sin ningún pudor mientras iniciaba una rueda de prensa en su despacho particular, dentro de la Presidencia Municipal y dijo que no importaba que los reporteros lo consideraran así, porque así era: él apoyará a la senadora Ruth González Silva en su carrera a la Gubernatura del Estado.

Agregó que considera que la senadora y también esposa del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona es una persona preparada a la que apoyará, sin pensarlo para el proceso por venir en 2027.