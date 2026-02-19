Aprueba Cabildo cuenta pública del Ayuntamiento

RIOVERDE.- Por mayoría de votos el Cabildo aprobó la cuenta pública 2025 y subsidios que son otorgados por parte de la administración municipal.

Se dieron a conocer la lista de subsidios que se otorgan a diversas asociaciones civiles, lo cual también fue aprobado para que continué vigente.

Al tomar la palabra la regidora Dalila Castro, solicitó un incremento en el monto que se otorga al Cuerpo de Bomberos y para el Pentatlón.

Posteriormente en la misma sesión se sometió a votación la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025, pidieron la intervención los regidores de Movimiento Ciudadano Mariana Castillo y José Concepción Hernández Nery, quienes solicitaron más tiempo para analizar la cuenta, porque es poco el que se les otorga para un buen análisis.

Por otro lado, la regidora Rosa María Huerta Valdez dio a conocer que la tesorera Johana Brondo, presenta el informe trimestral.

Por lo que recomendó a los regidores que dicen que el tiempo es insuficiente, para que se pongan a leer, hay que prepararse, hay que dedicarle tiempo a la función pública, "no es solo levantar la mano y cobrar la quincena, también hay que estudiar", dijo.