MÓNICA ES REINA DEL CDP

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Arranca curso de manejo de IMJUVE

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca curso de manejo de IMJUVE

Ciudad Fernández.- Arrancó el programa de jóvenes conductores, con la participación de 30 jóvenes que se inscribieron para aprender a manejar un vehículo.

A  través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se está llevando a cabo un curso, lo que se busca es que  los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para conducir de manera segura, responsable y respetando el Reglamento de Tránsito.

El curso, tendrá una duración de cuatro semanas, con clases teóricas como señales de tránsito, reglas de circulación, manejo defensivo y cultura vial. 

Así como prácticas de manejo a un costado del campo “Los Compas”, bajo la supervisión de instructores capacitados.

Los horarios disponibles son, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 12 a 2 y 4 a 6 de la tarde. 

El curso cuenta con un costo de recuperación de 350 pesos, las inscripciones están abiertas en las oficinas de IMJUVE o al teléfono 487 125 97 00. 

Autoridades municipales han realizado gestiones ante la Secretaría de Finanzas para que al concluir el curso, los jóvenes tengan mayores facilidades en el trámite de su licencia de conducir. Recibirán una constancia emitida por Seguridad Pública y Tránsito Municipal que acredita su formación.

