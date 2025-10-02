logo pulso
Arranca temporada de la municipal de beisbol

Por Jesús Vázquez

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
Arranca temporada de la municipal de beisbol

Matehuala.- Fue inaugurado el campeonato de la Liga Municipal de Beisbol en el que participarán 26 equipos, de esta manera arrancar uno de los torneos más importantes locales del rey de los deportes, que inició con el desfile de equipos.

Son 26 equipos los que están participando en este torneo, la inauguración fue con un desfile de equipos en el estadio 20 de Noviembre, posteriormente se llevaron a cabo los tradicionales honores a la bandera donde contaron con la escolta y la banda de guerra de la escuela secundaria Francisco Zarco, se llevó a cabo el juramento deportivo por parte de los jugadores. 

También se llevó a cabo el lanzamiento de la primera bola para dar por inaugurado el torneo, se aprovechó este evento para entregare reconocimientos especiales a beisbolistas destacados de Matehuala, que tienen muchos años participando y que han acudido a torneos estatales y nacionales representando al municipio, obteniendo varios campeonatos.

Se invita a la población en general que le guste el rey de los deportes para que acuda a los partidos que se estarán llevando a cabo en el estadio 20 de Noviembre.

Se promueve entre los niños y jóvenes la practica del beisbol u otro deporte, ya que el deporte los aleja de las adicciones y de las malas compañías. 

