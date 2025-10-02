Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

Matehuala.- El párroco de la parroquia de la Olivar de las Animas, informó que en las fiestas patronales que se dan en la iglesia católica no debe de haber alcohol, ya que esto es lo que provoca que luego haya riñas en estos lugares donde debe prevalecer un ambiente familiar.

Reconoció Antonio Ruiz Domínguez que sí ha habido riñas entre hombres y mujeres en varias fiestas patronales que se han llevado a cabo, pero refiere que no es culpa de la iglesia, si no de las personas que consumen bebidas embriagantes, o las compran en las tiendas y las consumen en los festejos del santo y ya ebrios no se controlan surgiendo los conflictos violentos.

Expresó que por este tipo de situaciones se terminan peleando en las fiestas patronales tanto hombres como mujeres, sin importarles que este tipo de actividades son cien por ciento familiares. Esto es lamentable porque la iglesia hace estas celebraciones para agradecer al santo que están festejando por los milagros hechos a las familias, además hay comités que son quienes se encargan de las celebraciones con grupos musicales.

La iglesia católica en varias ocasiones ha establecido que en las fiestas patronales no se vendan bebidas alcohólicas, pero siempre hay quienes las llevan y luego terminan en pleitos estas celebraciones.

