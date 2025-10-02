logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Obra de la Santa Rosa desquicia a los colonos

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Obra de la Santa Rosa desquicia a los colonos

CIUDAD VALLES.- La obra que comenzó a hacerse hace seis meses y que no tiene fin en la avenida Santa Rosa ha provocado contratiempos a los vecinos de tres colonias, que ya están hartos de esta obra eterna.

El 24 de enero, arrancó la obra de la avenida ya descrita, por parte del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y hasta cuatro meses después, fue retomada por el Gobierno municipal, sin embargo, se cerró esa calle de doble sentido, a partir de la bocacalle que conduce al Conalep y, debido a que se tienen que usar rúas del fraccionamiento La Diana, Del Sol y Praderas del Río, la carga vehicular se congestiona y causa muchos contratiempos de ida y vuelta a los conductores de todo tipo de vehículos.

El problema que prevalece es que la calle, horadada para poner las camas de material que requiere, han tenido altos en las obras muchas veces y por mucho tiempo, haciendo tortuoso el camino a casa a muchos, a los que se les interrumpieron alrededor de 600 metros lineales que han tenido pasmos laborales en varias ocasiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca temporada de la municipal de beisbol
Arranca temporada de la municipal de beisbol

Arranca temporada de la municipal de beisbol

SLP

Jesús Vázquez

Padres de familia bloquean el CAM
Padres de familia bloquean el CAM

Padres de familia bloquean el CAM

SLP

Jesús Vázquez

Exigen maestros para educación de sus hijos

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales
Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

SLP

Jesús Vázquez

Párroco dice son culpa de feligreses los problemas

Policías atrapan a presunto ladrón
Policías atrapan a presunto ladrón

Policías atrapan a presunto ladrón

SLP

Redacción