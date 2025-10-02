Obra de la Santa Rosa desquicia a los colonos

CIUDAD VALLES.- La obra que comenzó a hacerse hace seis meses y que no tiene fin en la avenida Santa Rosa ha provocado contratiempos a los vecinos de tres colonias, que ya están hartos de esta obra eterna.

El 24 de enero, arrancó la obra de la avenida ya descrita, por parte del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y hasta cuatro meses después, fue retomada por el Gobierno municipal, sin embargo, se cerró esa calle de doble sentido, a partir de la bocacalle que conduce al Conalep y, debido a que se tienen que usar rúas del fraccionamiento La Diana, Del Sol y Praderas del Río, la carga vehicular se congestiona y causa muchos contratiempos de ida y vuelta a los conductores de todo tipo de vehículos.

El problema que prevalece es que la calle, horadada para poner las camas de material que requiere, han tenido altos en las obras muchas veces y por mucho tiempo, haciendo tortuoso el camino a casa a muchos, a los que se les interrumpieron alrededor de 600 metros lineales que han tenido pasmos laborales en varias ocasiones.