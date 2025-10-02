Padres de familia bloquean el CAM

Matehuala.- Padres de familia de Centro de Atención Múltiple Doctora Margarita Gómez Palacios se manifestaron el miércoles por la mañana y cerraron la escuela colocando cartulinas con varias quejas, pues este plantel tiene muchas carencias que no se han atendido por parte de las autoridades educativas que solo les dan largas.

El CAM es una institución especial que imparte clases a niños con alguna discapacidad, y desde el ciclo escolar pasado han tenido varias carencias, sobre todo la falta de maestros, aunque los padres de familia han enviado oficios solicitando apoyo a las autoridades educativas, pero no les han dado ninguna solución, siendo que los pequeños tienen derecho a la educación y se les está negando al no atenderlos.

Ante esta situación los padres de familia decidieron manifestare de manera tomando el plantel, para solicitar los maestros que hacen falta a las instituciones educativas, pues los niños tienen derecho a la educación, así mismo mayor seguridad para esta escuela que en varias ocasiones ha sido víctima de los amantes de lo ajeno, donde les han robado las herramientas de trabajo usan para la educación de los menores.

Bloquearon el acceso a la escuela y colocaron algunas cartulinas en la puerta, solicitan maestros especiales para los niños con autismo, esperan que las autoridades educativas resuelvan esta situación lo más pronto posible, pues todos los niños tienen derecho a la educación.

