Policías atrapan a presunto ladrón

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal detuvieron a una persona de sexo masculino, que presuntamente se metió a robar a un domicilio particular en la colonia Luis N. Morones, robándose un celular marca Samsung y una cartera.

Los hechos fueron denunciados por una familia de la colonia Luis N Morones, cuando un sujeto se introdujo a su vivienda y se llevó un celular marca Samsung y una cartera con dinero en efectivo y tarjetas bancarias, el sujeto posteriormente entró a comprar a un Oxxo en la Avenida las Torres, donde fue reportado a las autoridades policiacas, ya que gracias a las cámaras de seguridad se subieron las fotos del presunto ladrón.

Agentes policiacos lograron localizarlo y llevar a cabo la detención del hombre, a quien le quitaron el celular robado, el cual se regresó a la parte afectada, se espera que se ponga la denuncia correspondiente en contra del presunto ladrón pafa que sea castigado.