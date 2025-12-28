Arrancan fiestas del Señor de Matehuala

Matehuala.- Este domingo arrancan las fiestas patronales del Señor de Matehuala, el santo patrono de la ciudad, por lo que la Catedral ya tiene preparado un novenario de misas y peregrinaciones, exhortan a todos los fieles católicos a acudir estos días y sobre todo el día de la fiesta patronal, que es el 6 de enero.

Para iniciar las fiestas patronales se llevará a cabo la tradicional peregrinación de paisanos, que son matehualenses y sus familias que radican en el extranjero, pero cada año regresan a la ciudad para conmemorar las fiestas navideñas y agradecer al también llamado Cristo de Matehuala todas las bendiciones que les ha dado, además pedirle que los siga protegiendo en donde se encuentran.

La primera peregrinación de paisanos se reunirá en el Parque Álvaro Obregón a las seis de la tarde, saldrán acompañados de danzantes para llegar a la Catedral e iniciar el novenario de misas a las siete de la tarde, a lo largo de estos días habrá misas en la Catedral en el mismo horario hasta las siete de la tarde.

El Cristo de Matehuala también va a salir a recorrer varias de las parroquias de la ciudad, el 6 de enero que es la fiesta patronal, a temprana hora le cantarán las mañanitas y a las 12 del día será la misa especial presidida por monseñor Margarito Salazar Cárdenas, así mismo esperan peregrinaciones todo el día, una misa por la noche, así como una callejoneada a las nueve treinta de la noche con la réplica del Cristo de Matehuala.

