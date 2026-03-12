logo pulso
Aumenta el precio del diésel; temen escalada de precios

Conflicto armado EU-Irán-Israel provoca el alza

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- En un par de días, el precio del diésel subió casi dos pesos y se teme una escalada de precios general.

En concordancia con gasolineros de la zona del bulevar, el precio del combustible que usan los camiones pasó de los 26.98 o 26.99 pesos, el domingo, a los 28.89 pesos, para el lunes, es decir, un aumento de 1.90 pesos, en una jornada.

Desde la semana pasada, medios internacionales dieron a conocer que el aumento del precio en los barriles de petróleo hasta los 118 dólares, debido al conflicto armado entre Estados Unidos de América-Israel e Irán podría provocar un aumento de precios de combustibles a nivel global y, a su vez, un incremento de precios de todos los productos.

