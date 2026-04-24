Aumenta venta de sombreros de petate

RIOVERDE.- Ante las altas temperaturas que se han estado registrado en todas las regiones del municipio, se ha incrementado la venta de sombreros para cubrirse de los rayos solares y evitar quemaduras en la piel, los que más se venden son los de petate.

Erika Maldonado comerciante, dio a conocer que los de mayor demanda son los de zahuayo y petate, los precios oscilan desde 78 a 245 pesos, que son muy prácticos para cubrirse del intenso calor al caminar por las calles o en el campo.

El producto proviene de Michoacán y son de excelente calidad.

Indicó que los sombreros tuvieron un ligero incremento de 10 a 15 pesos por el aumento de la materia prima para elaborarlos, puntualizó que los albañiles, ingenieros son los que más los compran para protegerse de las altas temperaturas, mientras realizan su trabajo en las obras.

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