Aumentan pignorantes en las casas de empeño

RIOVERDE.- Abarrotadas las casas de empeño del municipio, el servicio se incrementó en un 35 por ciento, esto de acuerdo a encargados de los negocios.

Mencionaron que desde que inició la temporada buena que es de diciembre a febrero, y que por fortuna se han acercado decenas de personas a empeñar las joyas de oro, laptops, celulares, herramientas diversas y hasta implemento del campo.

Indicaron que se les otorga un mes para poder recuperar sus bienes, incluso 15 días más, la finalidad es que no pierdan lo que llevan a empeñar.