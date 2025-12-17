logo pulso
Estado

Aumentan pignorantes en las casas de empeño

Inició la temporada buena que es de diciembre a febrero: encargados

Por Carmen Hernández

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Abarrotadas las casas de empeño del municipio, el servicio se incrementó en un 35 por ciento, esto de acuerdo a encargados de los negocios. 

Mencionaron que desde que inició la temporada buena que es de diciembre a febrero, y que por fortuna se han acercado decenas de personas a empeñar las joyas de oro, laptops, celulares, herramientas diversas y hasta implemento del campo. 

Indicaron que se les otorga un mes para poder recuperar sus bienes, incluso 15 días más, la finalidad es que no pierdan lo que llevan a empeñar.

