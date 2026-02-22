Aumentarán salario a agentes policiacos

RIOVERDE.- Se dio a conocer que a los elementos de Seguridad Pública Municipal se les incrementará su salario con la finalidad de inhibir malas prácticas que incluso pueden llegar a tener contacto con presuntos delincuentes.

La diputada local Leticia Vázquez Hernández dio a conocer que se recibió en el Congreso del Estado una iniciativa del Gobierno del Estado que plantea un incremento de sueldo a los agentes de policía, el mínimo será de 14 mil netos y se va a elevar en el rango constitucional para salvaguardar los derechos de los elementos.

Así como inhibir las malas prácticas que pudieran tener, que tengan un buen sueldo para mantener a su familia.

El mínimo será de 14 mil pesos y se incrementa según sea el cargo que ostenten.

Se espera que sea aprobada la iniciativa en 15 días, a partir de su publicación, el recurso proviene del Ramo 33 del Fondo de Fortalecimiento.