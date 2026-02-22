Aumentarán salario a agentes policiacos
Para inhibir que lleguen a caer en malas prácticas
RIOVERDE.- Se dio a conocer que a los elementos de Seguridad Pública Municipal se les incrementará su salario con la finalidad de inhibir malas prácticas que incluso pueden llegar a tener contacto con presuntos delincuentes.
La diputada local Leticia Vázquez Hernández dio a conocer que se recibió en el Congreso del Estado una iniciativa del Gobierno del Estado que plantea un incremento de sueldo a los agentes de policía, el mínimo será de 14 mil netos y se va a elevar en el rango constitucional para salvaguardar los derechos de los elementos.
Así como inhibir las malas prácticas que pudieran tener, que tengan un buen sueldo para mantener a su familia.
El mínimo será de 14 mil pesos y se incrementa según sea el cargo que ostenten.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se espera que sea aprobada la iniciativa en 15 días, a partir de su publicación, el recurso proviene del Ramo 33 del Fondo de Fortalecimiento.
no te pierdas estas noticias
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Jesús Vázquez
Se celebró una misa y hubo bendiciones
"Desabasto de agua, un problema de todos"
Redacción
Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Jesús Vázquez
Dan a conocer diversas actividades a desarrollar