logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aumentarán salario a agentes policiacos

Para inhibir que lleguen a caer en malas prácticas

Por Carmen Hernández

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentarán salario a agentes policiacos

RIOVERDE.- Se dio a conocer que a los elementos de Seguridad Pública Municipal se les incrementará su salario con la finalidad de inhibir malas prácticas que incluso pueden llegar a tener contacto con presuntos delincuentes.

La diputada local Leticia Vázquez Hernández dio a conocer que se recibió en el Congreso del Estado una iniciativa del Gobierno del Estado que plantea un incremento de sueldo a los agentes de policía, el mínimo será de 14 mil netos y se va a elevar en el rango constitucional para salvaguardar los derechos de los elementos.  

Así como inhibir las malas prácticas que pudieran tener, que tengan un buen sueldo para mantener a su familia. 

El mínimo será de 14 mil pesos y se incrementa según sea el cargo que ostenten. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se espera que sea aprobada la iniciativa en 15 días, a partir de su publicación, el recurso proviene del Ramo 33 del Fondo de Fortalecimiento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez