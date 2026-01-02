logo pulso
Ayuntamiento inicia recorte de funcionarios en Ciudad Valles

Cinco contratos no fueron renovados y dos trabajadores renunciaron

Por Huasteca Hoy

Enero 02, 2026 06:02 p.m.
A
CIUDAD VALLES. La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento inició el recorte de funcionarios en este arranque de 2026, con la salida de siete servidores públicos, entre términos de contrato y renuncias.

De acuerdo con Smirna de la Garza Baldelamar, titular del área, cinco contratos no fueron renovados por decisión del Ayuntamiento y dos trabajadores presentaron su renuncia.

Entre los funcionarios a los que no se les renovó el contrato se encuentran Carlos Francisco Castillo Torres, quien se desempeñaba como director de CatastroRuth Mirea Portillacoordinadora de Proyectos Productivos; y Ana Liseth Dávila, quien ocupaba la Dirección de Fomento al Empleo hasta el último día del año.

Además, dos trabajadores de medio escalafón, adscritos a las áreas de Pasaportes y Tesorería, también quedaron fuera al concluir su relación laboral, mientras que otros dos empleados renunciaron de manera voluntaria.

La funcionaria confirmó que, con estas decisiones, sumaron siete bajas en el inicio del año dentro de la administración municipal.

