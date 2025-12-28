Baja venta de juguetes

Matehuala.- Comerciantes reportaron que este año la venta de juguetes en Navidad fue muy baja, pues muchos niños ya no quieren juguetes sino otro tipo de regalos.

Comentaron que con la llegada de los grandes centros comerciales a la ciudad, muchas personas van a comprar a estos lugares y dejan de lado los pequeños comercios de juguetes locales, por lo que este año tuvieron muy bajas ventas, siendo que tenían las esperanzas en la temporada navideña, donde casi solo compraron juguetes para los niños menores de 5 años de edad.

Expresaron que es lamentable que los niños en la actualidad ya no quieren jugar con juguetes y solo están pidiendo celulares, tabletas, tarjetas de video juegos, se olvidan por completo de jugar de verdad como los niños de antes, pues ya están perdiendo su imaginación y su inocencia los pequeños, porque lo padres con tal de tenerlos quietos les dieron este tipo de regalos de navidad y ya ni si quiera los educan.

Mencionaron que cada año está bajando más la venta de juguetes, pero falta la temporada del Día de Reyes y aunque es menos la venta de juguetes ese día, esperan lograr vender algunos para recuperar sus ventas, ya que fue mucha la inversión que hicieron, así mismo ya han rebajado los precios de los juguetes por si hay personas que quieran ir a comprar alguno.

