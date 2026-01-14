logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bioespeleólogo descubre fósiles en Sierra de Tanchipa

Son restos de megafauna prehistórica

Por Redacción

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Bioespeleólogo descubre fósiles en Sierra de Tanchipa

Un bioespeléologo mexico-americano, encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.

Luis Espinasa es doctor en Bioespeleología por la Universidad Marista de Nueva York y desde hace tres años, estudia fauna de las cuevas de la Huasteca, para sus trabajos académicos, sin embargo, junto con su sobrina -Sofía Espinasa- también profesional en esa materia, ha encontrado fósiles de fauna que vivió en la Huasteca durante la Era del Hielo, hace 12 mil años, aproximadamente.

Entre los fósiles que hallaron en una cueva de la Sierra de Tanchipa se encuentran huesos petrificados de mamuts, perezosos gigantes, camellos y caballos, así como del lobo terrible, especies de enormes dimensiones que habrían visto su ocaso luego del deshielo y del contacto de uno de los más peligrosos depredadores, el ser humano.

Parte del acervo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco, en la colonia Rotarios, cerca del parque Pípila y la mayor parte, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con convenios realizados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Negó revelar las cuevas que contienen estos restos de épocas milenarias, porque son hipogeos verticales que pueden resultar peligrosos para una persona que no tiene los conocimientos de exploración ni de espeleología.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran la levantada del Niño Dios
Celebran la levantada del Niño Dios

Celebran la levantada del Niño Dios

SLP

Jesús Vázquez

Para la iglesia católica con este evento concluye la navidad

Convocan a jóvenes para policía municipal
Convocan a jóvenes para policía municipal

Convocan a jóvenes para policía municipal

SLP

Jesús Vázquez

Serán capacitados en la Academia y recibirán un pago en esta etapa

Un basurero, la Plaza 10 de Mayo
Un basurero, la Plaza 10 de Mayo

Un basurero, la Plaza 10 de Mayo

SLP

Jesús Vázquez

Miles de alumnos retornan a las aulas
Miles de alumnos retornan a las aulas

Miles de alumnos retornan a las aulas

SLP

Jesús Vázquez