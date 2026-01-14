Bioespeleólogo descubre fósiles en Sierra de Tanchipa

Un bioespeléologo mexico-americano, encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.

Luis Espinasa es doctor en Bioespeleología por la Universidad Marista de Nueva York y desde hace tres años, estudia fauna de las cuevas de la Huasteca, para sus trabajos académicos, sin embargo, junto con su sobrina -Sofía Espinasa- también profesional en esa materia, ha encontrado fósiles de fauna que vivió en la Huasteca durante la Era del Hielo, hace 12 mil años, aproximadamente.

Entre los fósiles que hallaron en una cueva de la Sierra de Tanchipa se encuentran huesos petrificados de mamuts, perezosos gigantes, camellos y caballos, así como del lobo terrible, especies de enormes dimensiones que habrían visto su ocaso luego del deshielo y del contacto de uno de los más peligrosos depredadores, el ser humano.

Parte del acervo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco, en la colonia Rotarios, cerca del parque Pípila y la mayor parte, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con convenios realizados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Negó revelar las cuevas que contienen estos restos de épocas milenarias, porque son hipogeos verticales que pueden resultar peligrosos para una persona que no tiene los conocimientos de exploración ni de espeleología.