Bomberos atrapan víbora en una casa

Matehuala.- Los bomberos atendieron llamados para atrapar un enjambre de abejas y dos serpientes en diferentes puntos de la ciudad así como una fuga de gas, afortunadamente no se presentó ningún problema en estas situaciones de emergencia ni daños para alguna persona.

Primero atendieron un reporte por el riesgo que generaba el enjambre en una vivienda en la colonia Dichosa, los propietarios de la casa les indicaron donde se encontraba el enjambre de avispas y procedieron al control, afortunadamente no hubo lesionados.

Posteriormente atendieron una emergencia que representaba una fuga de gas de un cilindro en la calle Paraguay en la colonia 22 de Mayo, acudieron al lugar en la motobomba de ataque rápido al llegar inmediatamente procedieron a realizar labores y lograron controlar rápidamente el problema.

También les solicitaron apoyo para atrapar una víbora en la calle Fuentes de Cibeles, en la colonia Las Fuentes, por lo que acudieron los tragahumo y al llegar les indicaron dónde habían visto el reptil, estuvieron por algunas horas buscando la serpiente pero no la lograron localizar, al parecer huyó del lugar.

Luego en la calle Lerdo de Tejada de la Colonia la Finca hubo otro llamado porque había otra víbora en un domicilio, por lo que acudieron y lograron atrapar a la serpiente y luego fue liberada en su hábitat natural.