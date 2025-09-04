JOEL ¡CÓMO TE QUIEREN!
Joel Armendáriz Blásquez cumplió 85 años y lo festejó con su familia, en una estupenda y cálida celebración
Sus hijos: Joel, Gabriela, Marcela y Jorge Armendáriz Gallardo prepararon los detalles del festejó.
En una atmósfera interesante transformaron las áreas del lugar, a fin de recibir a los invitados, quienes le expresaron su afecto y admiración.
Estuvieron su esposa Rosy Gallardo Wong, sus nietos Priscila, Darío, Daniela Regina, Gaby Héctor y Jorge Emilio, y su bisnieto Vicente .
Ahí, charlaron de agradables experiencias y anécdotas de la familia que fortalecen su afecto, unión y armonía.
La tarde, plena de emociones e instantes de ¡gran alegría!
