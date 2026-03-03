Bomberos controlan fuga de gas en vivienda

Matehuala.- Personal de la Policía Municipal en coordinación con Bomberos acudieron a un reporte de una explosión en una vivienda en la calle Rio Tuxpan número 111, al arribar fueron atendidos por vecinos quienes estaban alarmados por el fuerte estruendo y temían por su integridad.

Los hechos se presentaron en la colonia Manuel Moreno Torres, donde los vecinos llamaron al reportando una fuerte explosión y mucho olor a gas en una casa, elementos de bomberos y de la policía municipal acudieron para investigar lo que había ocurrido.

Al llegar al lugar detectaron que la casa estaba deshabitada, por la cual utilizaron escaleras para poder ingresar, ya que la fuga de gas era un peligro para los vecinos, el olor era perceptible a distancia, generando pánico a vecinos y transeúntes.

Al ingresar vieron que la explosión se había producido de un tanque de gas, lo que generó la fuga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gracias a la rápida intervención de los bomberos fue posible controlar la fuga de gas.

y con ello prevenir un posible incendio.

En los últimos días se han detectado varias fugas en tanques de gas, por lo que se pide a la población que cuando compren un tanque de gas verifiquen que no tenga una fuga para evitar alguna intoxicación o explosión.